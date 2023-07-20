ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برنامج ترفيهي لاستيعاب وتوعية أطفال "بشاير الخير" في الاسكندرية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل بمدينة بشاير الخير 1 و 2، برنامجا ثقافيا وفنيا وترفيهيا لاستيعاب قدرات الأطفال وإثراء ثقافتهم المعلوماتية والمعرفية وذلك في اجواء تملأها البهجة والفرح من خلال ورش عمل نفذت بأساليب غير تقليدية نجحت في جذب انتباه واهتمام الأطفال. 

9127ec1d-b219-4962-b5f1-32acd62781b9

وقال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير أمن مشروع التطوير الحضارى بمدينة بشاير الخير 1 و 2 بالاسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الجيل الجديد من الاطفال والشباب في المدن المطورة هم مشروعنا المستقبلي الذي يحظى باهتمام مضاعف لتطوير شخصياتهم وعقولهم واحتضان مواهبهم الواعدة.

d9586407-bb13-46f4-a2be-c88c0466e507

وتابع “عبد العزيز” أن البرنامج الثقافي تضمن محاضرات عن التراث وأهميته وورش حكي عن أهم العلماء منهم “ابن النفيس وابن الهيثم و ابن سيناء”، علاوة على محاضرات تعريفية عن مجمع الاديان وشارع المعز والتراث الثقافي في محافظة الاسكندرية. 

0fd723f6-b007-4d21-9af2-4b5403a5c328

وأكد أن أهم ما يميز البرنامج التطويري يشمل جميع الجوانب والمجالات ليكتمل بالمجال التكنولوجي من خلال عدد من الورش العملية عن الكمبيوتر والتطور التكنولوجي وأسس البرمجة وأهمية الأمن الرقمي في العصر التكنولوجي الحديث، مع إضافة روح من البهجة والترفيه على الاطفال من خلال تنظيم عدد من الالعاب الجماعية وتجمعهم حول مسرح العرائس و العروض الترفيهية.

8f3043b3-b9c6-41d3-a5d3-c18f68749065

وأوضح أن البرنامج التطويري لن يغفل عن الامهات وسيدات المدينة ليندمجا من خلال ورش العمل اليدوية عن معلقات خيوط المكرمية والتي تساعدهم في تطوير مشروعاتهم الصغيره وان تكون مصدر هام لكسب رزقهن والاعتماد على انفسهن.

بشاير الخير الإسكندرية الإدارة العامة لثقافة الطفل برنامج ثقافي بشاير الخير الاسكندرية

الأكثر قراءة

أنيسه القرآن.. شاب يفقد السمع والنطق وحيّر الأطباء في علاجه (فيديو)

"بحة في ميت عقبة".. انقطاع الكهرباء عن مؤتمر مرتضى منصور

فنان شهير يفترش الشارع.. و"رضوان" يطالب التضامن بالدخل

بناء الثقة.. سياسيون: العفو الرئاسى عن السجناء يهيئ المناخ لتوافق وطنى شامل يؤسس للجمهورية الجديدة

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

سياح من جنسيات مختلفة.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق