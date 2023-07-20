برنامج ترفيهي لاستيعاب وتوعية أطفال "بشاير الخير" في الاسكندرية (صور)

نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل بمدينة بشاير الخير 1 و 2، برنامجا ثقافيا وفنيا وترفيهيا لاستيعاب قدرات الأطفال وإثراء ثقافتهم المعلوماتية والمعرفية وذلك في اجواء تملأها البهجة والفرح من خلال ورش عمل نفذت بأساليب غير تقليدية نجحت في جذب انتباه واهتمام الأطفال.

وقال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير أمن مشروع التطوير الحضارى بمدينة بشاير الخير 1 و 2 بالاسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الجيل الجديد من الاطفال والشباب في المدن المطورة هم مشروعنا المستقبلي الذي يحظى باهتمام مضاعف لتطوير شخصياتهم وعقولهم واحتضان مواهبهم الواعدة.

وتابع “عبد العزيز” أن البرنامج الثقافي تضمن محاضرات عن التراث وأهميته وورش حكي عن أهم العلماء منهم “ابن النفيس وابن الهيثم و ابن سيناء”، علاوة على محاضرات تعريفية عن مجمع الاديان وشارع المعز والتراث الثقافي في محافظة الاسكندرية.

وأكد أن أهم ما يميز البرنامج التطويري يشمل جميع الجوانب والمجالات ليكتمل بالمجال التكنولوجي من خلال عدد من الورش العملية عن الكمبيوتر والتطور التكنولوجي وأسس البرمجة وأهمية الأمن الرقمي في العصر التكنولوجي الحديث، مع إضافة روح من البهجة والترفيه على الاطفال من خلال تنظيم عدد من الالعاب الجماعية وتجمعهم حول مسرح العرائس و العروض الترفيهية.

وأوضح أن البرنامج التطويري لن يغفل عن الامهات وسيدات المدينة ليندمجا من خلال ورش العمل اليدوية عن معلقات خيوط المكرمية والتي تساعدهم في تطوير مشروعاتهم الصغيره وان تكون مصدر هام لكسب رزقهن والاعتماد على انفسهن.