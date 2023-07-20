"مصر أكتوبر": قرارات العفو الرئاسي دليل على قوة وتأثير الحوار الوطني

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بشأن إصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم “باتريك زكي ومحمد الباقر”، دليل على قوة وتأثير الحوار الوطني.

وأضاف “حلمي" في تصريحات له، أن القيادة السياسية تتعامل بجدية مع مخرجات الحوار الوطني، كما أنها حريصة كل الحرص على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية، والاستجابة لما يخدم المواطن المصري.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلي أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تتعامل بشكل سريع وجاد فى جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، مثمناً لجهود لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي، تعكس حرصه على إثراء الحياة السياسية والحزبية ووحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.