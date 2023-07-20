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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية العمل بالقاهرة: توقيع 30 عقد عمل لذوي الهمم بشركة خاصة بالقاهرة

أحمد عزاز مدير مديرية
أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة

قال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة إنه تم توقيع 30 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركة جماعة المهندسين الإستشاريين؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم في سوق العمل..
وأضاف عزاز - في بيان لوزارة العمل - أنه تم توقيع 30 عقد عمل لذوى الهمم داخل مكتب مدير المديرية براتب شهري قدره 3000 جنيه طبقاً للحد الادنى للاجور، قام بتوفيرها مكتب تفتيش شرق مدينة نصر وذلك بحضور مسئولي الشركة وبعض الاعلاميين.
وأوضح أن المديرية تبذل جهداً في هذا الملف الهام باعتباره من أهم الملفات التي تعمل عليها، وأنه يتم توفير عقود عمل بصفة مستمرة للعديد من ذوي الهمم من أبناء المحافظة بمختلف المنشآت على مستوى مكاتب العمل بجميع مناطق القاهرة.
وأكد أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وكذلك تحديد نسبة إستيفاؤها وعدم إستيفاؤها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة ، كما إنتهت فعاليات تسليم العقود بإلتقاط صورة جماعية للحضور .
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج إننا نتابع البرنامج التدريبي على التسويق الإلكتروني والمنفذ بمركز التدريب المهني بسوهاج بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP ، والتي تتضمن التدريب على أسس التسويق الإلكترونى على مدار 22 يوما تدريبيا داخل القاعات المجهزة لذلك.
وأضاف أبو زيد أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن المستحدثة ووظائف المستقبل التي يتطلبها سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم افضل البرامج الممكنة وفق أحدث أساليب التدريب المتعارف عليها .
وأكد أنه يتم المتابعة بانتظام لدورة التسويق الإلكتروني ومدى استفادة المتدربين وتطبيق كل ما تلقوه من تدريبات تؤهلهم لدخول سوق العمل ، وفتح مشروعات لهم تعتمد على التسويق الإلكتروني وذلك بعد انتهاء التدريب.
ونوه بأنه تم تقسيم المتدربين إلى 5 مجموعات لعمل نماذج من سوق العمل للتسويق الإلكتروني ، شملت التسويق لشركات السياحة ، شركات التمويل والإقراض متناهي الصغر ، محلات العصائر والمرطبات، وبيع الورود ، والملابس، والأحذية، والمصنوعات الجلدية وكيفية التسويق الإلكتروني لها وزيادة حجم المبيعات واختيار العملاء المستهدفين في كل نشاط.
وأكد أن دورة التسويق الإلكتروني تمتد لـ22 يوما، كما أن مواعيد التدريب تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً ، ويتم التدريب في قاعة التدريب المجهزة بأحدث الآلات وأجهزة الحاسب الآلي والمتصلة بالإنترنت ، كما تم توفير مدرب متخصص في التسويق الإلكتروني ومنهج متخصص بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.
 

 

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