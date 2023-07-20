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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون، الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكى بطريق "رأس غارب - الغردقة"، شمال محافظة البحر الأحمر وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

البداية كانت بتلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكى برأس شقير بطريق" رأس غارب- الغردقة"، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة جمعيهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية.

تم الدفع بسيارات الإسعاف التى نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي وإيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.

مواطن حادث انقلاب سيارة ملاكي رأس غارب - الغردقة محافظة البحر الأحمر

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