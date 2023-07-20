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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دينا هلالى تشارك بفعاليات معسكر "دورنا" لبناء الكوادر

معسكر دورنا
معسكر دورنا

شاركت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في معسكر "دورنا" القائم على بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمدينة أبي قير بمحافظة الإسكندرية بحضور شباب من مختلف محافظات، تخطى عددهم ١٥٠ شابا وفتاة.

ويستهدف برنامج المعسكر، والتي تشارك فيه مؤسسة ارتقاء للتنمية، تدريب ١٠٠٠ مشارك مصري من جميع المحافظات بشكل عملي على جميع المهارات القيادية وكسب التأييد وإدارة الحملات، فضلا عن العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، تأهيل عدد من الكوادر في مختلف المجالات والمقرر أن يُستكمل التدريب على منصة "مكانا" الخاصة بالبرنامج وعمل جلسات توجيه ودعم "كوتشينج" للمشاركين.

واعتبرت "هلالي" أن تزويد الشباب وقوة العمل الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة، هي الأساس لمواكبة التغيّرات الحديثة في سوق العمل والنهوض بالمسار المهني والمعرفي باكتساب المهارات المتطورة التي تمكن من قيادة مستقبل الدولة المصرية، وتحقق متطلبات التنمية البشرية من خلال امتلاك كفاءات شبابية تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، مؤكدة أن معسكر "دورنا" يأتي على طريق الفعاليات الهادفة لإعداد جيل شبابي قادر على قيادة وتنمية مجتمعاته المحلية، ورفع وعى الشباب وتنمية ثقافتهم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية، إلى أن تكثيف تلك الفعاليات بمحافظات الجمهورية سيكون لها الدور في مد جسور التواصل والحوار مع الشباب لبناء الوعي وإبراز أهمية المسئولية المجتمعية لديهم، وتنمية مهاراتهم؛ للوصول بهم إلى الجمهورية الجديدة، وهو ما يتماشى مع  توجهات الدولة المصرية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستثمار في الشباب وبناء القدرات، كونهم "سواعد بناء الأمة وشركاء الحاضر"، لذلك حرص على إطلاق الكثير من المبادرات الهادفة لتأهيل قادة المستقبل وتنمية مهاراتهم وخلق جيل من القادة عالي الفاعلية.

الكوادر الشبابية المسؤولية المجتمعية النائبة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ محافظات الجمهورية معسكر دورنا

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