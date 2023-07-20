عضو العفو الرئاسى: نسعى لخروج كل المستهدفين بالعفو ممن تنطبق عليهم الشروط فى أسرع وقت ممكن

ثمن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مؤكدًا أن لجنة العفو تعمل على قدم وساق؛ للسعي نحو خروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي ممن تنطبق عليهم الشروط في أسرع وقت ممكن.

وقال الخولي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- إن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس السيسي على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف أن قرار الرئيس السيسي لقى ترحيبًا واسعًا في كل الأوساط السياسية المختلفة، وعبّر بصدق عن استماع القيادة السياسية للأصوات المختلفة، لافتًا إلى أن القرار أيضًا منح جرعات كبيرة من الأمل في المستقبل بشأن قدرتنا على معالجة كل القضايا والتحديات يدًا بيد، والحفاظ على المساحات المشتركة التى نسعى لبنائها جميعًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقًا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني.