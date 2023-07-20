علا رامى عن نادر أبوالليف: إديته فرص كتير.. وكان ظاهر إنى بغير عليه وده محصلش

تحدثت الفنانة علا رامي عن علاقتها بطليقها الفنان نادر أبوالليف، وسبب انفصالها عنه بعد قصة حبهما الشهيرة.

وقالت علا رامي، خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، إنها انفصلت عن نادر أبوالليف بسبب الجمهور: الناس فرقت ما بينا، عشان شايفنا إننا مش شبه بعض.. الناس كانت بتقول إحنا بنحبك لوحدك وبنحب أبوالليف لوحده، مش السوشيال ميديا هي اللي اتحكمت إذا كنا نكمل ولا لأ.. إحنا سيبنا بعض عشان في تراكمات كتير حاجات بسيطة على حاجات بسيطة فبقت مشكلة كبيرة، فقولنا كل واحد يروح لحاله أحسن.

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واستكملت علا رامي حديثها: بنسأل على بعض لغاية دلوقتي وبنتكلم، وباركتله على جوازه وأطفاله.. وربنا يوفقه في حياته، مقدرناش نستمر مع بعض لظروف كتير.

وقالت علا رامي إن العلاقة بينها وبين أبوالليف انتهت وهما الآن أصدقاء فقط: بدي فرصة واتنين وتلاتة وعشرة.. لغاية ما خلاص وبقلب الترابيزة وبكون استنفدت كل وسائل الصلح، وكان ظاهر قدام الناس إني بغير عليه، ولكن الحقيقة مكنتش كده، هو كان لسه صاعد وعنده حفلات، وفي الآخر ربنا يوفقه.