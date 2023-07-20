الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمى لفيلم "مرعى البريمو" لمحمد هنيدى

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “مرعي البريمو”، الذي يخوض بطولته النجم محمد هنيدي، البرومو الرسمي للعمل، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وسيطرت عليه حالة من البهجة والكوميديا.

https://fb.watch/lUTiYnKX45/?mibextid=Nif5oz

وشارك “هنيدي” البرومو عبر فيسبوك وعلق قائلا: “بسم الله وتوكلنا على الله .. الإعلان الرسمي لفيلم المرعي البريمو.. إخراج سعيد حامد، ٢ أغسطس بدور العرض إن شاء الله”.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد، بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية، منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

وكان قد وعد الفنان محمد هنيدي جمهوره بأن فيلمه الجديد مرعي البريمو سينال إعجابهم حتى إذا لم يرضوا عن الأفلام السابقة.

وكتب عبر السوشيال ميديا: "أنا عارف إن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".