الإثنين.. حفل تكريم الشاعر فتحى عبد السميع باتحاد كتاب مصر بقنا

ينظم اتحاد كتاب مصر، فرع جنوب الصعيد، وقصر ثقافة قنا، حفل تكريم الشاعر فتحي عبد السميع بمناسبة فوزه بجائزة الدولة للتفوق في الآداب، وذلك في السابعة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 24 يوليو 2023.

حفل تكريم الشاعر فتحي عبد السميع

يشارك في الندوة الشاعر محمد جاد المولى والشاعر أشرف البولاقي، ويدير الندوة الدكتور سعيد صادق، بقاعة نادي الأدب بقصر ثقافة قنا.

وحصد الشاعر فتحي عبد السميع، جائزة الدولة للتفوق في الآداب، وعن الجائزة سبق وقال للدستور، في تصريحات خاصة: "الجائزة توجت عامين من الآلام؛ لأنني مررت بظروف صحية قاسية استمرت عامين وانتهت بعملية جراحية في المخ".

وأضاف عبدالسميع: "أحببت شعور كل من تواصل معي، وأعلن عن محبته، سواء بالهاتف أو بالسؤال، في الحقيقة ما مررت به أكد لي أن هناك الكثير ممن يحبوننا"، وتمنى أن تكون الجائزة دافعًا للاستمرار في مشروعه البحثي، الخاص بظاهرة الثأر في الصعيد، والذي بدأ بكتابه "القربان البديل" والصادر عن الدار المصرية اللبنانية.

فتحى عبد السميع من مواليد قنا عام 1963، أحد أبرز شعراء الصعيد، وشارك في عدد من الجماعات الأدبية الهامة منها "جماعة أدبية"، و"جماعة أفراس"، كما أمينًا عامًا لمؤتمر أدباء مصر في دورة "المشهد الشعري" عام 2009 .

وأيضًا تقلد منصب الأمين العام لمؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011، و منسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، وعضو مجلس إدارة مركز "الثقافة اللا مادية" بجامعة جنوب الوادي.

وشارك عبد السميع، في تحرير عدد من المجلات الأدبية غير الدورية في الصعيد، مثل مجلة "بردية"، "الجنوبي"، و"أفراس"، كما له العديد من المقالات والقراءات النقدية، في عدد من المجلات الثقافية، وتُرجمت بعض نصوصه إلى الإنجليزية، والألمانية.

أعمال فتحي عبد السميع

ومن أبرز إسهاماته في الأدب، كتاب "الخيط فى يدى"، الصادر عن هيئة قصور الثقافة، و"تقطيبة المحارب"، و"خازنة الماء"، "كتاب حتحور"، "فراشة في الدخان"، وشارك في تأليف عدد من الكتب مثل "الوعي الشفاهى والوعي الكتابي- المروى له في الخطاب الروائي، سينوغرافيا النص السردي، ثقافة الثأر وشعرية الهامة، ثقافة القبيلة ومستقبل الديمقراطية، القرآن الكريم وقصيدة النثر".

ونال فتحى عبد السميع عددا من الجوائز المحلية والدولية، مثل جائزة القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد عام 2016، جائزة المركز الأول فى مجال شعر الفصحى فى المسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة، جائزة صندوق التنمية، جائزة القوات المسلحة، جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية.