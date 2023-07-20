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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل : تشغيل 35 من ذوى الهمم بالسويس

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن أن مديرية العمل بمحافظة السويس قامت بتعيين 35 شابا من ذوي الهمم بإحدى الشركات العاملة في نطاق المحافظة، وذلك في إطار سعيها في تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة متابعة واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم في جميع المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وفقًا لأحكام القانون، والتشديد على الأجهزة المعنية بتفتيش العمل والتشغيل التابعة للمديريات بإجراء عمليات الحصر لتلك الفئة داخل المنشآت المستوفاة منها وغير المستوفاة واتخاذ اللازم نحو ذلك. 

 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، انها تلقت تقريرًا من حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل السويس، أنه تم عقد اجتماع بديوان المديرية بحضور مندوب الشركة لاختيار ما يناسبها من ذوى الهمم، والتوجيه بسرعة استيفاء النسبة المقررة قانونًا، وعليه تم تعيين عدد 35 وتوقيع عقود العمل لهم بإحدى الشركات وتم تسليم شهادات القيد الخاصة بهم كإحدي مسوغات تعيينهم داخل تلك الشركة. 

 

وأضاف مدير المديرية استمرار المتابعة على الشركات المنشآت من خلال إجراء الحملات التفتيشية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل التابعة لها، المنتشرة في كل أرجاء المحافظة، لتشغيل مزيد من ذوي الهمم وظبط المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المنشآت في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحتهما التنفيذية.

وزارة العمل محافظة السويس ذوي الهمم ذوي الإعاقة القطاع الخاص

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