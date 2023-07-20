تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و585 شاحنة، و134 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 231 شاحنة، 113 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 354 شاحنة، و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس"، بينما تغادر السفينة "أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة "أمل"، وغادرت السفينتان "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس".

فيما شهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و127 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي: "بريدج"، "سينا"، "ايلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 747 راكبًا بموانئها.