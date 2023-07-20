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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الخميس الخامس عشر من السنة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم، بحلول الخميس الخامس عشر من زمن السنة، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: 

"يا ربّ، أرسل لنا الحمل؛ إنّ الحمل هو ما نريده وليس الأسد. الحمل الذي لا يغضب ووداعته لا تضطرب ابدًا، الحمل الذي سيعطينا صوفه الأبيض كالثلج كي يُدفئ فينا ما هو بارد، وكي يكسي ما هو عارٍ فينا؛ الحمل الذي سيعطينا لحمه لنأكله خشية من أن نهلك من ضعفنا على الطريق 

أرسله مليئًا بالحكمة لأنه بفطنته الإلهية سيهزم الرُّوح المتكبّر، أرسله مملوءًا بالقوّة لأنه قد كتب "هو الرَّبُّ العَزيزُ الجبَار الرَّبُّ الجبَارُ في القِتال"؛ أرسِله مملوءًا عذوبة لأنه "يَنزِلُ كالمَطَرِ على العُشْب وكالرَّذاذِ الَّذي يَسقْي الأَرض؛ أرسله كأضحيّة لأنه سوف يُباع ويضحّى به من أجل افتدائنا ؛ أرسله، لا ليبيد الخطأة، لأن مجيئه هو لكي يدعوَ هؤلاء وليس الأبرار؛ أخيرًا أرسله مستحقًّا أن يفضّ ختوم الكتاب السبعة، أي سرّ التجسّد الفائق الوصف.

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