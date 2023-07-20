بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس صفقات الميركاتو وموقف رباعى فيوتشر

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، آخر كواليس صفقات السماوي خلال الميركاتو الصيفي 2023، استعدادًا للموسم المقبل.

بيراميدز: حسمنا صفقتين وهذا موقف رباعي فيوتشر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو هو المسئول الأول والأخير عن احتياجات الفريق الفنية والراحلين أيضًا".

وأضاف:" لن يتم التعاقد مع أي لاعب، سواء مصريًا أو محترفًا أجنبيًا أو إفريقيًا، إلا بعد معرفة موقف باتشيكو، هدفنا بناء فريق قوي يجمع بين الخبرة والشباب".

وأكمل المصدر: "لا تنازل عن المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها السماوي المرحلة القادمة، محليًا وقاريًا، لما لا وجميع الإمكانات متوفرة لدينا الآن".

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023/2024، الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، في الظهور الخامس له على التوالي داخل القارة السمراء.

وشارك قبل ذلك في أربع نسخ من الكونفيدرالية، وكانت أفضل إنجازاته الوصول للنهائي في نسخة 2020 والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وتابع:" تم بالفعل تفعيل بند شراء مصطفى فتحي، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأشار المصدر إلى أن عقد مصطفى فتحي مع بيراميدز سيكون لمدة 4 مواسم، ندرس تمديده موسمًا إضافيًا بحيث يصبح 5 وينتهي في صيف 2028.

وأردف: "نجحنا أيضًا في الحصول على توقيع الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، نحن الآن في مرحلة وضع الرتوش النهائية والأخيرة على الصفقة".

وألمح المصدر أن عقد مهاجم أفريكانز مع بيراميدز سيكون من 3 لـ5 مواسم، تبدأ الموسم المقبل.

وعن رباعي فيوتشر، بوبو ومرعي ومهند لاشين وأحمد عاطف، أوضح المصدر:" هناك مفاوضات مكثفة مع المسئولين هناك من أجل تخفيض مطالبهم المالية الضخمة للغاية".

وأتم قائلا:" لا مانع من الدخول في صفقات تبادلية مع فيوتشر إذا تطلب الأمر ذلك، من أجل إتمام التعاقد مع الرباعي أو صفقتين فقط".

ويتواجد السماوي حاليًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، جمعها من 21 انتصارًا و7 تعادلات و5 هزائم، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة مع الأهلي، في الجولة الثامنة والعشرين تقام الأحد المقبل.