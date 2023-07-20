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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصر الحديثة: قرار الرئيس بالعفو عن المحبوسين يعكس حرصه على تعزيز الديمقراطية

الدكتور وليد دعبس
الدكتور وليد دعبس

ثمن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وقال دعبس في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يعكس حرص الرئيس على تعزيز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في مصر، ويؤكد احترامه للدور الذي يلعبه المجتمع المدني والنشطاء والباحثون في تطوير الوطن وتثقيف المواطنين.

وتابع دعبس أن هذا القرار يشكل رسالة واضحة للعالم بأن مصر دولة قانون وعدالة، تسعى للمصالحة والتآخي بين جميع أبنائها.

وأضاف أن حزب مصر الحديثة يرحب بهذه الخطوة ويتمنى للمفرج عنهم حياة مستقرة، وأن يستأنفوا مسيرتهم الإبداعية والإنسانية في خدمة مصر.

كما نتطلع إلى مزيد من التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية والاستقرار للشعب المصري.

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة دعمه الدولة في كل قراراتها الحكيمة والتي تجعل المواطن في مقدمة أولوياتها دوما، ونؤكد أننا ندعم الدولة في تنفيذ رؤية 2030.

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