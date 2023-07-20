العراق يبلغ السويد بقطع العلاقات الدبلوماسية

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم، أن الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أدان حادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

وذكر المكتب في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً طارئاً ضمّ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حريق السفارة السويدية في بغداد.

واضاف أنه تقرر خلال الاجتماع الطارئ إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي هذا الصدد تجدد الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها.

وأشار إلى أن الاجتماع، أدان حادث حرق السفارة، وعدّه خرقاً أمنياً واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن.

وأكد البيان، أن الحكومة العراقية، أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير"، لافتا الى ان "مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية.

وتابع، ان العراق، يستنكر استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم.