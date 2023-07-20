مصرع طالبين في حادث دراجة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثتيّ طالبين لقيا مصرعهما، إثر حادث اصطدام دراجة بخارية، بسبب اختلال عجلة القيادة وسقوطهما أرضًا بسبب السرعة الزائدة، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بطريق خلف شركات البترول دائرة القسم، وأسفر الحادث عن مصرع طالبين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبيّن أنه أثناء استقلال كلا من "جابر ر ج"، 18 سنة، طالب بالثانوي الزراعي، ورفقته "محمد س ر"، 18 سنة، طالب بالثانوي العام، لدراجة بخارية، بطريق خلف شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد الأول ما أدى إلى سقوطهم أرضًا، وإصابتهما بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهما تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صُرحت بالدفن.