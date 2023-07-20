صحة الشيوخ: القضاء على قوائم الانتظار فى سيناء تأكيد على أهمية القوافل الطبية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن القضاء على قوائم الانتظار في سيناء تأكيد على أهمية دور القوافل الطبية المتنقلة في دعم وصول الخدمات الطبية للأهالي في الأماكن النائية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في آليات تقديم الخدمات الطبية والمتبعة بمختلف دول العالم.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن تطبيق التأمين الصحي الشامل في سيناء لعب دورًا مهمًا في مساعدة القوافل الطبية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال دعم الأطباء والوحدات المتنقلة بالمستلزمات الطبية اللازمة في إجراء جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بصحة المواطن ودعم غير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة، مما ساعد في القضاء على قوائم الانتظار وتخفيف آلام المرضى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في قطاع الصحة وتطورًا غير مسبوق شعر به الجميع، ومكسب كبير للمواطنين للحفاظ على صحتهم وصحة مجتمعهم في المستقبل والكشف عن الأمراض السارية وغير السارية، علاوة على توفير خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وطالب النائب علي مهران، بضرورة التوسع في القوافل الطبية المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية لحين الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة أنحاء الجمهورية مما يساعد في تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين، وتقليل قوائم الانتظار التي قد تصل إلى عام للحالة الواحدة.

ولفت رئيس صحة الشيوخ إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن مستويات مميزة في الخدمة الطبية ما بين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.