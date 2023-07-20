كيرى: بكين وواشنطن أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى

قال المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ جون كيرى، حسب ما أوردته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: إن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب جهودًا كبيرة من جانب الصين؛ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الانبعاثات، مثل الميثان، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء على إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وقال كيري خلال لقائه مع نائب الرئيس الصيني هان تشنج في بكين، لمناقشة الإجراءات الملموسة لمعالجة أزمة المناخ: إن العالم لا يمكنه حل أزمة المناخ دون المشاركة والالتزام الكاملين من واشنطن وبكين، باعتبارهما أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وأشار إلى حاجة جميع الدول إلى تسريع وتيرة العمل في هذا العقد الحرج وقبل انعقاد القمة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المقرر انطلاقها في دبي نوفمبر المقبل.

دراسة: تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة يؤثران على المبانى والبنية التحتية بأمريكا

وأظهرت دراسة أمريكية أن تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة يؤثران بشكل صامت وبطيء على هياكل المباني والبنى التحتية للمدن الرئيسية في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته مجلة "ساينس أليرت" العلمية الأمريكية.

وتوضح الدراسة التأثير الصامت لدرجات الحرارة المرتفعة على البيئة تحت السطحية؛ إذ تنتشر الحرارة وتنتقل تحت الأرض وتلحق الضرر بالمباني والجسور وأنظمة النقل في مدن مثل نيويورك وشيكاغو.

وتكشف الدراسة التي أعدها أليساندرو روتا لوريا، مهندس مدني وبيئي من جامعة نورث ويسترن في إلينوي، عن "الخطر الصامت" لدرجات الحرارة المرتفعة على البنية التحتية تحت السطحية في المدن الحضرية وهياكل المباني المختلفة، وكيف تعمل ما يسمى بـ"النقاط الساخنة" تحت المدن على تشويه الأرض، مما يتسبب في تشقق البنية التحتية الحيوية عند تعرضها للضغط.

وكتب روتا في بحثه: "علمنا مؤخرًا فقط كيف يمكن أن تغرق مدينة نيويورك تحت وطأة ناطحات السحاب، والآن مع تأثير ارتفاع درجات الحرارة، يمكن للأرض الموجودة أسفل المدن أن تتحرك ببطء وتستقر وتهدأ عندما تجف التربة وتندمج".