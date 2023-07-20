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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي إثر اصطدامها في سور على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية حول انقلاب سيارة رقم 713 ص م س مصر أدى لتصادم السيارة بالسور على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وبها ٣ سيدات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابات إلى مستشفى فايد التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لإسعافهن ورعايتهن طبيًا.

وأسفر الحادث عن إصابة ميرنا محمد عبدالقادر، 25 سنة، ومقيمة في السلطان حسين، ومصابة بجرح قطعى 3 سم بفروة الرأس، وميادة محمد عبدالقادر، 31 سنة، ومقيم في الشيخ زايد ومصابة بكدمة بالساق اليمنى وكدمة بالصدر، ومنال محمد عبدالرحيم، 51 سنة، ومقيمة في السلطان حسين، ومصابة بحالة إغماء.

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