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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أبوعقيل" يتابع تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى الفتح فى أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير الريف المصري، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكل القرى والمراكز وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بهذه المناطق المحرومة، لافتًا إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور المستمر على هذه المشروعات، للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا.

وفي الإطار ذاته، أجرى المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، جولة تفقدية لمتابعة ومعاينة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز الفتح ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الوحدة الصحية بالعصارة ومجمع خدمات المواطنين بقرية بني زيد الأكراد ومجمع خدمات المواطنين بقرية الفيما.

ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية للأعمال مع الالتزام بالمدة الزمنية.. جاء ذلك بحضور عبدالرءوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة "حياة كريمة"، ومسئولي جهاز التعمير ودار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.

وأوضح السكرتير المساعد أن العمل جار على قدم وساق في تنفيذ المشروع بناءً على تكليفات وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لافتًا إلى خطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة، وتحسين وتطوير أخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القري والمراكز اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير الخدمات عصام سعد محافظ أسيوط

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