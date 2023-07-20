محافظ بورسعيد يستقبل فرقة الفنون الشعبية قبل المشاركة فى مهرجان جرش بالأردن

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وذلك قبل سفرهم لدولة الأردن، استعدادًا لتمثيل مصر والمشاركة في مهرجان "جرش" بالأردن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو، جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان المالكي، وكيل وزارة الثقافة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالفن الراقي والمميز الذي تقدمه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، والتي تعبر عن هوية محافظة بورسعيد الثقافية والفنية وتراثها.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه سيتم تقديم كل الدعم لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، خلال مشاركة الفرقة في مهرجان "جرش" وتمثيل مصر في الأردن، لتحقيق صورة مشرفة في المجال الثقافي والفني، يعبر عن محافظة بورسعيد، والتي دائمًا تذخر بالإنجازات في كل المجالات.

وأكد المحافظ أن بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا في المجال الثقافي والفني، نتيجة تميز المواهب الفنية من أبنائها، وحرصهم على تحقيق صورة مشرفة لمحافظة بورسعيد في المجال الثقافي، متمنيًا للفرقة مزيدًا من النجاح والتألق في مهرجان "جرش".

IMG-20230720-WA0025

IMG-20230720-WA0024

IMG-20230720-WA0023