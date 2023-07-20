هل الذكاء الاصطناعى خطر على الأمن والسلم الدوليين؟.. خبير يُجيب

تحدث الدكتور حسين العمري، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن الذكاء الاصطناعي وهل يشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين أم لا، خصوصًا بعد تحذيرات الأمم المتحدة من الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي.

وقال العمري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الذكاء الاصطناعي لا ينفصل عن الذكاء الطبيعي، مشيرًا إلى أن الذكاء الحقيقي تسبب في كثير من المجازر والحروب والذكاء الاصطناعي هو نتاج نظيره الطبيعي.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أن اهتمام مجلس الأمن والأمم المتحدة بهذا الأمر له جوانب ودوافع كثيرة ربما تهدف إلى السيطرة والهيمنة.

كما أوضح أن تشبيه الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية هدفه التهويل وزيادة خوف الناس، مضيفًا: "الناس تعتقد أن الذكاء الاصنطاعي سيتسبب في اندلاع حروب نووية".

وتابع: "الأمر ليس بهذه البساطة، ولا يمكن أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في اندلاع حرب نووية من تلقاء نفسه، ويجب أن يكون ذلك بيد البشر".