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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، اليوم الخميس، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين، وهم ريهام رمضان عبده، 27 سنة، مصابة بجرح بالرأس والوجه واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، محمد صلاح الدين رمضان، 29 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، مكة محمد صلاح الدين رمضان، عام، مصابة بكدمة بالرأس، رمضان عبده حمودة، 62 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، أمل فاروق عبدالله، 55 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

إجراء الفحوصات الطبية اصابة 5 اشخاص حادث انقلاب سيارة طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الضبعة المركزي

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