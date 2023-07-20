في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين

يُصادف اليوم الخميس، الموافق 20 يوليو، ذكرى ميلاد مؤسس نقابة الممثلين الفنان الراحل أحمد علام، الذي رحل عن عالمنا في 2 سبتمبر عام 1962 عن عمر يناهز الـ 63 عامًا.

ولد الفنان أحمد علام، في سندبيس بمركز القناطر الخيرية، وبدأ حياته العملية موظف في وزارة الحقانية ليشق طريقة في عالم الفن بإنضمامه لفرقة عبدالرحمن رشدي، في عام 1923، ثم أنضم لفرقة رمسيس ثم فرقة فاطمة رشدي ثم قام بتكوين اتحاد الممثلين وقتها التي أستمر نحو 6 شهور، لينضم بعدها للفرقة القومية.

وقدّم الفنان الراحل أحمد علام، العديد من الأعمال الفنية التي وضعته دومًا في دور الرجل الارستقراطى الثرى القاسى القلب ومن أشهر أفلامه:" وداد - الماضي المجهور - يوم سعيد - شادية الوادي - رجل لا ينام - بنت النيل - تحت السلاح - بنات الليل - شمعة تحترق - قلوب العذارى"، وغيرها من الأعمال الفنية.

ومن ضمن الأعمال الفنية التي قدمها "علام" أنه قام بتجسيد دور السيد المسيح في عام 1939 وعرف هذا الفيلم باسم “آلام السيد المسيح” وكان الفيلم من إخراج محمد عبد الجواد، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين الكبار.

وقدّم الفنان أحمد علام العديد من الأعمال المسرحية التي لا تنسى وأبرزهم:" مجنون ليلى - مارك أنطونيو - شجرة الدر - عنترة بن شداد - شهريار"، وبعدها إصيبت عيناه بالانفصال الشبكي، ليكون آخر عمل مسرحي له كان دموع إبليس عام 1959.

وتوقف الفنان أحمد علام عن التمثيل ليعمل بعدا مدرباً للتمثيل في جامعة القاهرة والإسكندرية، ثم مستشار التمثيل في جامعة الثقافة الحرة، حصل “علام” على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 1960 في عيد العلم الثاني، فقد بصره في أواخر أيامه.