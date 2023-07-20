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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا غبريال: لا زيادة فى القيمة الإيجارية لغرف احتفالات العذراء بدير بياض

جريدة الدستور

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات نهضة السيدة العذراء مريم، بدير السيدة العذراء مريم ببني سويف، والمعروف بدير "بياض"، برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية ورئيس الدير، عن عدم زيادة القيمة الإيجارية لكل الغرف العادي منها والمكيف، وذلك خلال احتفالات النهضة في أغسطس المقبل 2023.

 وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من الخدام والكهنة لتسلم وتسليم الغرف للمؤجرين من المحتفلين طوال فترة الاحتفال بنهضة السيدة العذراء مريم، كما قررت الإيبارشية عدم استقبال الدير للمؤتمرات الروحية، والتي تُنظمها الكنائس المصرية خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك خلال موسم النهضة، وذلك فيما يتعلق بمؤتمرات كنائس بني سويف أو الإيبارشيات الأخرى، لضمان تأهيل الغرف لاستقبال المحتفلين بصوم السيدة العذراء.

وقالت الإيبارشية إنه على الصعيد الرعوي، سيتم تنظيم جدول لكهنة الإيبارشية للمرور على الغرف، لخدمة الزوار رعويًا وروحيًا، وتشجيعهم على ممارسة الأسرار الكنسية مثل التوبة والاعتراف وحضور القداسات والتناول، كما يتم تنظيم مدارس تربية كنسية خاصة بأطفال الزوار للاستفادة الروحية خلال فترة الزيارة ولا يكون الأمر تنزهًا بحتًا.

ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أشهر أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يقبل المحتفلون على كنائس السيدة العذراء وأديرتها من كل صوب ونحو، ويعتبر أشهر هذه الأديرة التي يحج إليها الأقباط في مثل هذه المناسبات كنيسة ودير السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمسطرد، وكنيسة ودير السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بالمعادي، وكذلك دير السيدة العذراء مريم في المنيا والمعروف بجبل الطير، ودير السيدة العذراء مريم أسيوط والمعروف بدير درنكة، وكذلك دير السيدة العذراء مريم المعروف ببني سويف والمعروف بدير بياض. 

الأنبا غبريال الأنبا غبريال بني سويف الانبا غبريال أسقف بني سويف

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