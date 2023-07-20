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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر إبراهيم: حققنا أهدافنا هذا الموسم بامتياز

ياسر إبراهيم في مباراة
ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي وحرس الحدود

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة الدوري هي البطولة المحببة لجماهير ‏النادي، فمنذ انطلاق مباريات الموسم الحالي كان هناك إصرار وتحد من نوع خاص لجميع اللاعبين من ‏أجل استعادة اللقب.‏

وأوضح إبراهيم أنه دائمًا يعيش في حالة من التركيز سواء خلال مشاركته كلاعب أساسي ‏أو عند وجوده على مقاعد البدلاء.

وأكد لاعب الأهلي أنه فخور بالبطولات التي توج بها مع الفريق، وأن الأهلي دائمًا رقم واحد في كل البطولات التي يشارك بها والمرشح الأول للتتويج ‏بكل الألقاب.‏

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن الفريق حقق أهدافه هذا الموسم بامتياز من خلال الفوز بخمس ‏بطولات، وأن هذه التتويجات سوف يبني عليها الفريق تحضيراته للموسم الجديد في الفترة المقبلة.‏

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي الداعم الأكبر للفريق من ‏خلال حضورهم ومساندتهم للاعبين سواء في مصر أو في أي بلد يحل به الفريق، وأنه يعاهد الجماهير على بذل كل نقطة عرق من أجل التتويج بكل البطولات.‏

ياسر ابراهيم الاهلى الدورى المصرى تتويج الأهلي ببطولة الدوري

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