معلول: لاعبو الأهلى دائمًا على قلب رجل واحد.. وأهدى البطولات للجماهير
قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق دائمًا على قلب رجل واحد، ونجحوا في التغلب على كل الصعوبات التي واجهتهم، وتوجوا بجميع البطولات التي شارك بها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وأهدى معلول بطولة الدوري إلى جماهير النادي، خلال احتفالية تسليم الدرع التي أقيمت اليوم عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري، مؤكدًا أنهم كلمة السر في جميع البطولات التي يتوج بها الأهلي.
وأكد لاعب الفريق أن انتصارات الأهلي وإنجازاته لن تتوقف، وأن القادم سيكون أفضل في وجود هذا الجيل من اللاعبين الذي أسعد الجماهير.
وتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز رسميًّا، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.