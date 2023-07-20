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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معلول: لاعبو الأهلى دائمًا على قلب رجل واحد.. وأهدى البطولات للجماهير

علي معلول
علي معلول

قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق دائمًا على قلب ‏رجل واحد، ونجحوا في التغلب على كل الصعوبات التي واجهتهم، وتوجوا ‏بجميع البطولات التي شارك بها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.‏

وأهدى معلول بطولة الدوري إلى جماهير النادي، خلال احتفالية تسليم الدرع التي أقيمت اليوم عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري، مؤكدًا ‏أنهم كلمة السر في جميع البطولات التي يتوج بها الأهلي.‏

وأكد لاعب الفريق أن انتصارات الأهلي وإنجازاته لن تتوقف، وأن القادم سيكون أفضل ‏في وجود هذا الجيل من اللاعبين الذي أسعد الجماهير.‏

وتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز رسميًّا، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود التي أقيمت على ‏استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.‏

على معلول الاهلى الدورى المصرى تتويج الأهلي بلقب الدوري

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