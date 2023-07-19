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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مهرجان العلمين يعلن تفاصيل حفل أحمد سعد (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد مهرجان العلمين الجديدة حاليًا، لاستضافة حفل الفنان أحمد سعد، المقرر إقامته يوم 27 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين يوم الجمعة المقبل، 21 يوليو، بحفل لتامر حسني، الذي بدأ استعداداته للحفل وعمل البروفات الخاصة به، ومن المقرر أن يكون الحفل كامل العدد وبه الآلاف من جمهور تامر.

وتم طرح تذاكر حفل أحمد سعد والتي يمكن حجزها عن طريق موقع "تذكرتي".

ويعد مهرجان العلمين أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، ويقام في الفترة من 13 يوليو، حتى 26 أغسطس المقبل، في حدث هو الأضخم بالشرق الأوسط.

26 أغسطس الجمعة المقبل أغسطس المقبل الفنان احمد سعد العلمين الجديدة تنشيط السياحة

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