فى ذكرى ميلادها.. أسرار فى حياة السياسية البارزة سهير القلماوى

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الراحلة سهير القلماوي، أحد أبرز العلامات الأدبية والسياسية البارزة في مصر، والتي شكلت الكتابة والثقافة العربية من خلال كتابتها والحركة النسوية والمناصرة.

في السطور التالية نستعرض محطات في حياة السياسية البارزة سهير القلماوي بمناسبة ذكرى ميلادها.

ولدت سهير القلماوي في العشرين من يوليو عام 1911، وتوفيت في الرابع من مايو لعام 1997، وكانت من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة.

في عام 1941 أصبحت القلماوي أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراة في الآداب لأعمالها في الأدب العربي، وبعد التخرج، عينتها الجامعة كأول مُحاضرة تشغل هذا المنصب.

كانت أيضاً من أوائل السيدات اللائي شغلن منصب الرؤساء من ضمن ذلك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة ورئيسة الاتحاد النسوي المصري ورئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية.

نُشرت كتابتها التي تتضمن مجلدين من قصص قصيرة وعشرة دراسات نقدية والعديد من ترجمات عالم الأدب (أحاديث جدتي) نشر عام 1935.

التعليم

تخرجت القلماوي من الكلية الأمريكية للفتيات وكرست نفسها لدراسة الطب كوالدها في جامعة القاهرة ومع ذلك، وفور تلقيها الرفض، شجعها أبوها على التخصص في الأدب العربي عوضاً عن ذلك. أصبحت أول فتاة شابة ترتاد جامعة القاهرة وأول امرأة بين أربعين رجل تدرس الأدب العربي. خلال وجودها في جامعة القاهرة، تلقت القلماوي الإرْشاد من الدكتور طه حسين الذي كان رئيس قسم اللغة العربية ورئيس التحرير بمجلة جامعة القاهرة.

قام طه حسين بجعل القلماوي مساعدة رئيس التحرير في مجلة جامعة القاهرة عام 1932 وهكذا أصبحت القلماوي أول امرأة برخصة الصحافة في مصر.

خلال فترة دراستها، أيضاً، كانت مذيعة لخدمة البث الإذاعي المصري. بعدما حصلت على الماجستير في الآداب، تلقت منحة لإجراء البحوث في باريس لشهادة الدكتوراه. عام 1941، بعدما انتهت من رسالة الدكتوراة، أصبحت أول امرأة تحصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة.

كانت احدى العديد من أوائل بنات جنسها وابتدأت مشوارها المهني كأول مُحاضرة في جامعة القاهرة عام 1936.

وسرعان ماشقت طريقها لتصبح أستاذة جامعية ولاحقاً رئيسة قسم اللغة العربية بين عامي 1958-1967 وكانت أول امرأة تقوم بذلك.

في عام 1959 أصبحت رئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية حيث أسست التعاون بين الاتحاد المصري والاتحاد العالمي للجامعات.

أصبحت لاحقاً رئيسة الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى عام 1967 ورئيسة مجتمع ثقافة الطفل عام 1968.



بدأ عملها السياسي عندما دخلت مجال السياسة كعضوة بالبرلمان عام 1958 ومجدداً في 1979 حتى 1984.

وفي عام 1967، أسست أول معرض كتاب في الشرق الأوسط: معرض القاهرة الدولي للكتاب. وخلال سنوات عمرها الأخيرة، عملت كرئيسة الهيئة العامة للكتاب من 1967 إلى 1971 وكرئيسة هيئة الرقابة من 1982 إلى 1985.

في بداية عام 1935، نشرت مجموعة واسعة من الأعمال الأدبية تحتوي قصصا قصيرة ودراسات نقدية ومجلات ثقافية وترجمات. توفيت بالقاهرة في مايو 1997.

الجوائز



تلقت القلماوي جوائز وتقديرات لعملها الأدبي والقيادة والمناصرة من بينها:

1. جائزة مجمع اللغة العربية، لموضوع رسالة الدكتوراه عن (ألف ليلة وليلة)، عام 1954.

2. جائزة الدولة التقديرية في أدب الشباب، وكانت أول امرأة تحصل عليها عام 1955.

3. جائزة الدولة التشجيعية لعام 1955.

4. جائزة الدولة التقديرية في الآداب، تشاركتها مع د. شوقي ضيف عام 1963.

5. جائزة ناصر، المهداة من الاتحاد السوفياتي السابق عام 1976.

6. جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1977.

7. ميدالية التقدير عام 1977.

8. وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1978.

9. وسام الإنجاز عام 1978.

10. جائزة الدولة التقديرية للآداب.

11. الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1987.

بالإضافة لذلك، كرمها معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1993 للقيام برئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1955، وكرمتها محافظة القاهرة في يوم المرأة.

من أهم مؤلفاتها: «أحاديث جدتي 1935، ألف ليلة وليلة، أدب الخوارج، في النقد الأدبي، الشياطين تلهو، ثم غربت الشمس، المحاكاة في الأدب 1955»، وغيرها.