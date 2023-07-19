قناة الناس| يسرى جبر: الهجرة الآن تكون من النفس الأمارة إلى اللوامة (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الهجرة تكون بهجر كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن كل ما يبعدك عن الله هي مكة قبل الفتح، وكل ما يقربك إلى الله هي المدينة المنورة بعد الهجرة.

وتابع العالم الأزهري، فى احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لابد أن نهاجر من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، لابد أن نهجر الغفلات إلى الذكر، ونهجر التسويف إلى مواجهة الحياة، ونهجر الكسل إلى الهمة، وعلينا أن نواجه الحياة، كما كان يفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم"، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنِّي فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدَّر الله وما شاء فعل.

وتحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر "خريطة خاصة"، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، بباقةٌ مختارةٌ من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءات خاصة مع كبارِ العلماء والدعاة حول قيم الهجرة ومحبة الوطن، ودور المراة الرائد فى نجاج الهجرة، ومواقف التضحية فى الهجرة النبوية مع الأخذ بالأسباب.

وتضم الخريطة الخاصة، سهرة فنية بمناسبةِ بدايةِ العامِ الهجريِّ الجديدِ، مع المنشدِ، والمبتهلِ أحمد العمري وفرقتِهِ الفنية.

https://www.youtube.com/watch?v=riKvb5XmI08