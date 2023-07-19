منزل آيل للسقوط.. "حياة كريمة" تتدخل لإنقاذ أسرة بكفر الشيخ

الكثير من الخدمات نفذتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " داخل قرى الريف المصري، واهتمت المبادرة برصد مشاكل السكان ومن ثم حلها لينعموا بحياة هادئة خالية من القلق والتوتر، وعملت المبادرة على ترميم المنازل المتهالكة وإدخال الغاز الطبيعي لها والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

المبادرة حمتنا من مخاطر انهياره المنازل المتهالكة

"إبراهيم محمد" يقطن في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ ، يبلغ من العمر45 عامًا، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تصدع وتهالك منزله والكثير من منازل القرية، حيث أن الخوف تملك منه وكان دائمًا يشعر بالقلق على أسرته أثناء عمله، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية"حياة كريمة " وحلت تلم المشكلة بترميم المنازل المتهالكة وإدخال المرافق لها.

"إبراهيم " قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن منزله يعانى من شروخ وتصدعات كبيرة، وهو خطر هدد حياته وأسرته وأهالي المنطقة على مدار سنوات، الأمر الذي دفعه للتقدم بشكوى طالب فيها بالتدخل لحل الأزمة.

مبادرة "حياة كريمة" قررت فحص الشكوى وحلها بشكل جذري، وانتقل فريق تابع للمبادرة وعاين المنزل، وبالفعل تم تدارك الأمر من خلال إحلال ذلك البيت وإعادة هيكلته من جديد، حتى لا يتسبب في وقوع كارثة، ونفذت المبادرة الرئاسية كل ذلك في أقل من شهر، دون أن تحمله أي أعباء مادية.

وأضاف أن بعد الانتهاء من تجديد المنزل قرر القائمون على المبادرة الرئاسية ترميم جميع المنازل المتهالكة داخل القرية ، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا المساعدات وأنهوا مشكلة استمرت مع السكان لسنوات طويلة ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تدشين هذه المبادرة التي غيرت شكل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في الريف المصري ووفرت حياة هادئة للسكان بعد معاناة استمرت معهم لسنوات .