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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سهيلة.. نحاتة تبهر عشاق الفن التشكيلى: أحلم بالوصول إلى العالمية

سهيلة
سهيلة

الخيال هو مرشدها الفنى، فالأهم من نحت التمثال هو الفكرة أو الدلالة التى ترسلها القطعة المنحوتة، هذا هو التوجه الفنى لسهيلة هشام النويشى، التى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، والتى أبهر مشروع تخرجها فى النحت عشاق الفن التشكيلى.

تشرح «سهيلة»، خلال حديثها مع «الدستور»، الفكرة العامة لمشروع تخرجها، قائلة إنه يحكى عن رسائل القدر أو الرسائل التى تصلنا وتشجعنا على السعى والنهوض.

وتكشف عن أنها استخدمت فى النحت أدوات عدة، مثل الحديد والخشب والطين الأسوانى، وتمكنت من بناء هذا المجسم خلال ٦ أيام فقط، رغم احتياجه إلى الكثير من الجهد.

«لم أكن أتوقع ردود الأفعال القوية على العمل»، هكذا عبَّرت عن انبهارها بما تلقته من رسائل تشجيعية على منحوتتها، لافتة إلى أنها بذلت قصارى جهدها لتقديمها بشكل فنى جميل، ولم تكن تعلم أنه بمجرد نشر صورها عبر صفحتها على «فيسبوك» ستنال كل هذا الإعجاب من المتابعين.

وتصف الدراسة فى العام الدراسى المنتهى بأنه كان بمثابة تحدٍّ لها، وتضيف: «فخورة لأنى تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف»، كما تمنت أن تكون فنانة عالمية وأن ترفع علم مصر فى جميع الدول، قائلة: «فى يوم من الأيام سيتحقق حلمى».

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