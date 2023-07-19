بالتزامن مع بدء العام الهجري الجديد.. موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023

في الوقت الذي تحتفل فيه الأمة العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1445هـ، زادت معدلات البحث مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي "جوجل"، عن موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023، حيث شهد أحد تلك اليومين حدثا عظيما بنجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، وحث الرسول الكريم صلّ الله عليه وسلم أمته على صيامه لما له فضل وأجر عظيم جراء صوم تلك الأيام.

موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام 1445 هجريًّا وأعلنت أن يومَ الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر محرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.



ويصادف يوم التاسع من شهر المحرم المعروف بـ"تاسوعاء"، الخميس الموافق 27 يوليو 2023، والعاشر من شهر محرم من العام الهجري 1445 يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023.

ويحتفل المسلمون حول العالم بيوم “عاشوراء” حيث وقعت فيه أحداث هامة أبرزها نجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، وحينما علم الرسول بما يفعله اليهود بصيام هذا اليوم لنجاة موسى أقر عليه السلام أن يصوم المسلمون هذا اليوم ويوم قبله.



أفضل الأعمال في تاسوعاء وعاشوراء