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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير السياسات الدولية: حركة الشباب الصومالية لديها قدرة كبيرة على الحشد والتعبئة

حركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن الصومال ليست لديه قوة كافية لتحمل المسئولية الأمنية بعد خروج القوات الإفريقية من الصومال، وهذا هو التحدي الأخطر الذي يواجهه الصومال كما واجهته أفغانستان من قبل.
 

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية، "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا ليست صاحبة القرار في المشكلة الصومالية، وانتهت مهمة الجيش الأمريكي في الصومال في التسعينيات، لكن الصوماليين أنفسهم هم أصحاب القرار في المستقبل.
 

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن النزاعات بين الصوماليين هى التى تفتح الباب أمام حركة الشباب الإرهابية لتزداد قوتها، خاصة مع قدرتها الكبيرة والسريعة على الحشد والتعبئة مثل حركة طالبان فى أفغانستان.

 

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