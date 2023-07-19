حزب حماة الوطن يرحب بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

رحب حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال الحزب في بيان له اليوم إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، وتعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجاته، وما سبقها من قرارات رئاسية مماثلة بالعفو عن عدد من المحبوسين.

ويؤكد الحزب، أن القرار الجمهوري جاء في توقيت مناسب، ويؤكد الحرص على سعي القيادة السياسية لاحتواء كافة أطياف الشعب المصري، لاسيما في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشيد حماة الوطن، باستمرار الجهود المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان وتوفير المناخ الملائم لكل أبناء الوطن.

وينتهز الحزب هذه المناسبة بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يتمسك بإنجاح الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته في أفضل صورة لصالح وطننا الغالي.

وفي ذات السياق ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية

وإذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

ويتطلع مجلس الأمناء الى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة، التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.