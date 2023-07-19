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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. هدف ملغى لمحمد شريف وتاو يهدر التقدم للأهلى أمام حرس الحدود

الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التقدم أمام حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة الخامسة هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بانطلاقة سريعة عن طريق بيرسي تاو استغلها في اختراق منطقة الجزاء لينفرد تماما بالمرمى ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة.

وفي الدقيقة التاسعة ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى حرس الحدود، نفذها علي معلول بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة سيئة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

وألغى الحكم هدف سجله محمد شريف في الدقيقة 11 بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

الاهلى حرس الحدود مباراة الاهلي وحرس الحدود الدورى المصرى

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