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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث أوكرانى: روسيا فعلت ما بوسعها فى الحرب الأوكرانية

روسيا
روسيا

قال ميكولا باستون، أكاديمي وباحث سياسي أوكراني، إن روسيا لديها هدف واضح وهو إضعاف أوكرانيًا اقتصاديا، حيث إن أوكرانيا بلدزراعية وتعتمد علي تصنيع منتجاتها الزراعية.

وأضاف باستون، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تهدد بضرب مراكز القرار في أوكرانيا مع كل شهر تقريبًا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، معقبًا: روسيا أطلقت العديد من الصواريخ الطالقة للصوت.

وتابع أكاديمي وباحث سياسي أوكراني، يعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يحاول إثارة موجة لتحقيق أهدافه وهز استقرار أوكرانيا، حيث يفعل ما بوسعه في الحرب الأوكرانية.

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