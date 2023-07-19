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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاى سبورتس: أوباميانج يقترب من الانتقال لنادى مارسيليا

أوباميانج
أوباميانج

اقترب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق تشيلسي الانجليزي من الانتقال لصفوف نادي مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أوباميانج يلعب ضمن صفوف تشيلسي منذ انتقاله من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن أوباميانج بات قريبًا من إتمام انتقاله لصفوف نادي مارسيليا بداية من الموسم المقبل.

ولعب أوباميانج 22 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

وأفادت الشبكة أن أوباميانج اتفق مع إدارة مارسيليا على الشروط الشخصية الخاصة به، في عقد ممتد لـ3 سنوات مقبلة.

أشارت الشبكة إلى أن التفاصيل الأخيرة الخاصة بخروج اللاعب من تشيلسي يتم إنهاؤها في الوقت الحالي؛ وبمجرد الانتهاء من كل التفاصيل سيخضع اللاعب للفحص الطبي.

وقاد مارسيلينو، المدير الفني لفريق مارسيليا، كان الداعم الأكبر للصفقة لإعجابه الكبير بقدرات اللاعب.
أوباميانج بدأ مسيرته في فرنسا بنادي رون ثم انتقل لنادي باستيا تحت 19 عامًا، ومنه إلى نادي ميلان الذي صعد لفريقه الأول في 2008 ورحل عن النادي في نفس الفترة لنادي ديجون الفرنسي معارًا ثم عاد لميلان وأعير مرة أخرى لنادي ليل، ثم أعير لموناكو وعاد لميلان قبل أن يعار لسانت إيتيان في شتاء 2011، ثم أكمل انتقاله لسانت إيتيان عقب انتهاء الإعارة، وانتقل لصفوف بروسيا دورتموند في صيف 2013 وقضى 5 مواسم مع النادي قبل الانتقال لأرسنال في شتاء 2018 وبعد 4 مواسم انتقل لبرشلونة في شتاء 2022 وبعد 6 أشهر فقط انتقل من برشلونة لتشيلسي.

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