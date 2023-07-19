الإحصاء: انكماش تكلفة استيراد المحروقات إلى 4.1 مليار دولار

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش إنفاق مصر على استيراد المحروقات إلى حدود 4.125 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 4.288 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 162.6 مليون دولار.

ونسب التقرير، انكماش فاتورة واردات المحروقات إلى انخفاض حركة استيراد البترول الخام إلى 747 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 812.5 مليون دولار بنسبة 50%.

بينما ارتفعت فى المقابل واردات منتجات البترول إلى حدود 2.2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 303.9 مليون دولار، كما ارتفعت واردات الغاز الطبيعى إلى حدود 852.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 585.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 266.6 مليون دولار.

وسجلت واردات الفحم بأنواعه ارتفاعًا هى الأخرى إلى حدود 261.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 178.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 83 مليون دولار.

يُشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 25 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 34.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.2 مليار دولار.