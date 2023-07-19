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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض مكتبة الإسكندرية يستضيف ندوة "حكايات من التراث السكندري" (صور)

ندوة حكايات من التراث
ندوة حكايات من التراث السكندري بمعرض الكتاب

استضافت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية تحت عنوان "حكايات من التراث السكندري" للكاتبة الصحفية أمل الجيار؛ قدمتها منى حلمي، وذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر.

وتحدثت "الجيار" عن مدينة الإسكندرية بداية من نشأتها على يد الإسكندر الأكبر مرورًا بالحقب الزمنية المختلفة، والجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في المدينة والتأثير التي أحدثته بها والذي ظهر جليًا على طراز المباني التي أصبحت فيما بعد ضمن مجلد التراث، وعن ضرب الإسكندرية عام 1882 والتغيرات التى طرأت على المدينة بعدها.

وأشارت "الجيار" ، إلى أهم الشخصيات التي عاشت في المدينة، ومن بينهم؛ الأمير عمر طوسون وفنان الشعب سيد درويش والشاعر بيرم التونسي والشاعر اليوناني كفافيس وغيرهما من المبدعين، كما تحدثت عن سبب تسمية المناطق ومحطات الترام.

وعرضت "الجيار" ، مجموعة من الصور النادرة عن المدينة، التي جمعتها على مدار عملها الصحفي، تكشف التغيرات الكبيرة التي شهدتها خلال الحقب الزمنية المختلفة، وبداية تشغيل الترام، الذي يعد واحدًا من أهم وسيلة نقل في المدينة حتى الآن.

وشهدت مكتبة الإسكندرية، توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة المنصورة الجديدة حول إنشاء سفارة معرفة جديدة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة المنصورة الجديدة، 

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور معوض الخولي؛ رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمسئولين والشخصيات العامة.

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مكتبة الاسكندرية حكايات من التراث السكندري معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب للكاتبة الصحفية أمل الجيار الإسكندرية

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