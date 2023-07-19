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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"رايق".. حمزة نمرة يكشف تفاصيل كواليس أول كليبات ألبومه الجديد فى اليونان

حمزة نمرة
حمزة نمرة

أطلق الفنان حمزة نمرة أولى أغنيات ألبومه الجديد "رايق"، على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي على موقع الأغنيات الشهير يوتيوب.

ويروي حمزة، عطش جمهوره لأغانيه عبر إطلاق الأغنية الرئيسية لألبوم "رايق"، والذي يخوض به أولى تجاربه في عالم الألبومات الصيفية، عبر 13 أغنية يتم إطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة في الأربعاء من كل أسبوع.

ويقدم نمرة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل و"الفرفشة" عبر أغنية "رايق"، التي تم تصويرها في اليونان، وتتلائم مع بدايات موسم الصيف، وهو ما يتجسد في مشاهد الكليب المبهجة الذي تم تصويره في اليونان تحت إدارة المخرج مصطفى السولي.

كما يحمل الألبوم في جعبته حالة موسيقية مختلفة ومميزة يقدم خلالها حمزة توليفة سماعية بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن مع الاتكال على جرعات مضاعفة من البهجة في أغانيه على غرار الألبومات السابقة.

واختار حمزة في ألبوم "رايق" طريقة تسويقية غير معتادة، حيث كشف للجمهور اسم وموعد نزول كل أغنية خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم إطلاقها مساء كل أربعاء، ويعقب أغنية "رايق" بأغنيتي "غروب" و"إسكندرية" الأسبوع المقبل، ومن بعدها أغنية "رياح الحياة"، في حين يضم الأسبوع الثالث أغنيتي "لعله خير" و"أنا الطيب"، حتى ختام نزول الألبوم مطلع سبتمبر المقبل.

البوم رايق الفنان حمزة نمرة الفيديو كليب حمزة نمرة موسم الصيف

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