أسعار تذاكر حفل النجم أحمد سعد فى مهرجان العلمين الجديدة

قرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، أضخم تظاهرة فنية في الشرق الأوسط، إقامة حفل النجم أحمد سعد ضمن فعاليات المهرجان يوم 27 يوليو الجاري في واحد من أضخم حفلات الموسم.

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد

فتحت شركة تذكرتي الباب أمام الجمهور لحجز التذاكر، حيث شهدت الدقائق الأولى إقبالًا كبيرًا من الجمهور على التذاكر.

والتذاكر وفقاً للفئات التالية:

أولًا: طاولة لعشرة أفراد وسعرها 65 ألف جنيه، بواقع 6500 جنيه للفرد.

ثانيًا: تذكرة سعرها 600 جنيه.

ثالثًا: تذكرة سعرها 500 جنيه.

رابعًا: تذكرة سعرها 300 جنيه.

خامسًا: تذكرة سعرها 250 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقام الحفل في العلمين أرينا ومتوقع حضور الآلاف من محبي وجمهور أحمد سعد بعد نجاح الحفلات الأخيرة بشكل كبير.

طرح أمس الثلاثاء، أغنية “يا ليالي” على طريقة الفيديو كليب والتي تجمع كلا من النجم أحمد سعد والمطربة والفنانة روبي ويقدمها الثنائي بشكل “ديو” غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.