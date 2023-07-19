بوتين: النخب الغربية الحاكمة أساءت استغلال موقعها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، خلال اجتماعه مع مجلس المراقبين للمؤسسة غير الربحية (روسيا/ أرض الفرص)، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية: إن النخب الغربية الحاكمة أساءت استغلال موقعها واحتكارها للسلطة.

وقال بوتين "إن الأعمال العسكرية في دونباس لم تبدأ في فبراير 2022 وإنما عام 2014، وأولئك الذين يفهمون هذا في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لا يريدون مثل هذا التطور في الأحداث"، وأضاف بوتين أن الحقيقة هي أقوى وأشد سلاح ضد الأكاذيب والدعاية المشبعة بها، ولذلك تتعرض شبكات الإعلام الروسية إلى التضييق في الغرب لإغلاق مصدر المعلومات الوحيد الموجه إلى الجمهور الغربي ويخلقون العقبات أمامها لأنهم يخافون من الحقيقة.

الرئاسة الأوكرانية: نقترح دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن روسيا لتصدير الحبوب

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، اقتراح دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن روسيا لتصدير الحبوب.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية في بيان، نحتاج إلى 80 مقاتلة F 16 لتسريع الهجوم المضاد.

في السياق نفسه، تقول روسيا إنها أوقفت صفقة تسمح بتدفق الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعليق الصفقة في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين.

وقال إن روسيا ستعود إلى الاتفاق المقرر أن ينتهي يوم الاثنين بعد تلبية مطالبها.

وقال بيسكوف "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

وتقول روسيا إن وقف الاتفاق لا علاقة له بهجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في وقت سابق يوم الاثنين.

توسطت تركيا في اتفاق للسماح للمواد الغذائية بمغادرة الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، ويسهل اتفاق منفصل حركة الأغذية والأسمدة الروسية وسط العقوبات الغربية.

مع ذلك، اشتكت روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.