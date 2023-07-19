محافظ أسوان يتابع ميدانياً مشروعات تطوير الممشى السياحى والميادين بإدفو

ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى؛ أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة ميدانية لمتابعة معدلات ونسب الإنجاز للمشروعات الجارية على مستوى مركز ومدينة إدفو، والذى يشهد تنفيذ أكبر عملية جراحية له منذ سبعينيات القرن الماضى، والتى تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وإدخال الغاز الطبيعى، والتطوير والتجميل، والرصف ورفع كفاءة الأرصفة والدهانات والإنارة والتشجير بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

واستهل اللواء أشرف عطية جولته التى رافقه خلالها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالإضافة إلى مسئولى القيادات التنفيذية بتفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو، وأيضاً المسار السياحى بدءاً من وسط المدينة، وحتى معبد إدفو، فضلاً عن تفقد أعمال التطوير والتجميل بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية.

فيما قام المحافظ بزيارة معبد إدفو للإطلاع على خطة التطوير الجارية لإستيعاب الحركة السياحية الوافدة، مع تخصيص باركنج يخدم المركبات والحافلات الناقلة للأفواج السياحية، موجهاً إلى تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المختصة لوضع رؤية متكاملة بشأن تطوير ورفع كفاءة محيط المعبد، وتخصيص بوابات لدخول وخروج السائحين والزائرين للمعبد، وعمل سوق حضارى للبازارات السياحية بشكل جمالى يليق بالقيمة التاريخية لهذا الصرح الأثرى العريق، ويحقق فى نفس الوقت القيمة المضافة لأصحاب البازارات داخل المعبد.

وخلال جولته التفقدية أعطى أشرف عطية توجيهاته بأهمية الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة التى تم تنفيذها داخل مدينة ومركز إدفو من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ، مع وضع اللمسات الجمالية والحضارية التى تساهم فى الظهور المشرف أمام ضيوف وزائرى المدينة السياحية.

وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بمختلف قطاعات العمل العام لدعمهم بالخرائط والتصميمات المختلفة الخاصة بكل مشروع للاستعانة بها مستقبلياً، مع إعداد مخطط متكامل لتوسعة طريق كورنيش النيل بإدفو بطول 2 كم، ورفع أى عوائق أمام هذا المشروع الحيوى من إشغالات سواء لمحلات الإيجار أو المنشآت الحكومية حيث سيتم إصدار قرارات نزع ملكية لها للمنفعة العامة.

واختتم محافظ أسوان جولته بتفقد الأنشطة الصيفية داخل مدرسة شمال المدينة الإبتدائية المشتركة حيث قدم طلاب المدرسة فقرات وعروض فنية وغنائية ومسرحية أمام المحافظ، مع إبراز روح الولاء والإنتماء والمبادئ الوطنية، وتضم المدرسة 5 أدوار و 368 تلميذ وتلميذة داخل 11 فصل دراسى، و 4 قاعات لرياض الأطفال.

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان أن مدينة ومركز إدفو شهدت طفرة غير مسبوقة تنفيذاً للرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان، وهو ما تمثل فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة إدفو بأقطار مختلفة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 50 مليون جنيه، أعقبه تنفيذ خطة متكاملة للتطوير والتجميل بطريق المعبد بطول 2 كم ، وأيضاً شمال المدينة بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه عبارة عن بلدورات وأرصفة وأعمدة ديكورية وغيرها، وتم الإنتهاء من الأعمال، بالإضافة إلى تجميل المدخل الجنوبى، والذى تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه دعماً من الخطة الاستثمارية.

وأوضح أنه توازى مع ذلك تنفيذ خطة الرصف لمدينة إدفو بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه حيث تم رصف شارع كورنيش النيل بطول 2 كم، وشارع الجيش بطول 1 كم، وشارع البنوك بطول 1 كم، وأيضاً شارع الكوبرى بطول 1 كم، وكذا شارع التحرير بطول 1 كم، وشارع مجلس المدينة بطول 2 كم، فضلاً عن شارع 23 يوليو بطول 4 كم، وجارى استكمال أعمال الرصف بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 بإستثمارات 45 مليون جنيه، وتكامل مع ذلك تنفيذ إنشاء جراج الوحدة المحلية الجديد على مساحة 300 م2 بحاجر إدفو، وبتكلفة 3.5 مليون جنيه.

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