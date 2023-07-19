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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حقوق الإنسان بالبرلمان تثمّن قرار الرئيس بالعفو عن باتريك زكى

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

ثمّن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي  بشأن  العفو عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وقال النائب طارق رضوان في تصريحات صحفية: "إن الصادر بحقهم قرار العفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية هما  باتريك زكي ومحمد الباقر".

وأشار إلى أن الرئيس استخدم  سلطاته الدستورية في إصدار قرار جمهوري بالعفو عنهم.

وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي يأتي استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مبينًا حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.

وأوضح النائب طارق رضوان قائلًا: "الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون"، قائلًا: "القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر".

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