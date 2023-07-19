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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يفتتح قاعة السمائيين وكنيسة رئيس الملائكة في "بشاير الخير 3"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكراتزة المرقسية،  منذ قليل، قاعة السمائيين وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل الأثرية بمدينة "بشاير الخير 3" بالإسكندرية. 

وبلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بعد الافتتاح، عظته الاسبوعية من قلب كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا كاراس السائح، بمدينة “بشائر الخير 3”، وذلك في اطار رحلته الرعوية الحالية بمحافظة الاسكندرية حيث نطلق البابا في رحلته الرعوية الأولى منذ تعافيه من التهاب العصب السابع، وبدأها من الإسكندرية.

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