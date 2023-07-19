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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية بعد وفاته بأزمة قلبية

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية، بعدما تبين من خلال التقرير الطبي المبدئي بأن الوفاة نتيجة أزمة قلبية، كما تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتي تبين من خلالها أن المتوفي كان يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر.

كانت البداية بتلقي  رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية مصابا بضيق تنفس ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالتقابل مع أسرة المتوفي أفادوا بأنه يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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