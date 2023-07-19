خالد الجندي يكشف سبب كره كفار قريش للنبي عليه السلام والصحابة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهجرة هي ترك شيء والإلتزام بشيء آخر، فهي ترك المعاصي والكسل والخمول والبدع والذنوب والتفحش وكل ما يغضب الله والإلتصاق بالطاعات وتعاليم الله.

الهجرة فرارًا ولكنها كانت قرارًا

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن على كل مسلم أن ينظرما قدم للغد حتى يكون لديه رصيد يقابل به رب العالمين، مشيرًا إلى أن الهجرة فرارًا ولكنها كانت قرارًا.

وأكد أن الهجرة كان لها أخلاقيات لابد أن نلتفت إليها وهي أخلاقيات العداء في المجتمع القرشي الأول بمعنى أنه كان هناك عداوة بينهم وبين النبي عليه السلام وأنهم كانوا يكرهون النبي والمؤمنين لأنهم مصلحين وليسوا صالحين.