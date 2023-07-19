ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إسكندرية زمان".. وثائق وصور شاهدة على تاريخ عروس البحر بمعرض الكتاب

إسكندرية زمان بمعرض
إسكندرية زمان بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

حكايات ترويها، الصور والوثائق والعديد من القطع النادرة التى تشهد على تاريخ "إسكندرية زمان"، عرضت في أحد أجنحة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لتجذب إليها زائري المعرض العاشقين لعروس البحر المتوسط، وكل ما هو قديم وتاريخي.

مجموعة متنوعة تضم عشرات الصور ترصد حقب مختلفة مرت على مدينة الإسكندرية، من أماكن وشخصيات، وقطع تعيدنا لأربعينات وخمسينيات القرن الماضي، بكل ما تحمله هذه الفترة من ذكريات وأحداث.

قال مصطفى حنيش، مؤسس مبادرة لتوثيق التراث، إنه تم اختيار يوم خاص لعرض جميع الصور والوثائق والقطع التاريخية الخاصة بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات المبادرة المستمرة خلال معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وأضاف حنيش لـ" الدستور"، أن تم إطلاق اسم " إسكندرية زمان" على اليوم، لما يحمله من طابع قديم في يرجع لـ 80 عامًا وأكثر، مشيرًا إلى أن المعروضات تتضمن صور لأماكن بالإسكندرية قديمًا مثل سان ستيفانو، ميناء الإسكندرية، مسرح زيزينيا، منطقة آثار كرموز، الفنار، قصر رأس التين، محطة الرمل، حديقة محمد علي، شارع فؤاد وغيرها، بالإضافة إلى المساجد بهيئتها القديمة مثل مسجد العطارين، سيدي جابر، النبي دانيال.


مواطنون ومهن بالإسكندرية زمان

وتابع أن من بين المعروضات أيضًا صور قديمة لمواطنين في الأماكن السياحية والشواطئ، توثق شكل المدينة قديمًا، والاستمتاع بالمصيف، والمنتزهات، بالإضافة إلى صور لمدارس المدينة،  وبعض المهن القديمة، وتذكرة لدخول المنتزه عام 1955، وتذكرة مباراة رياضية بالنادي اللبناني المصري، وغيرها من المقتنيات الخاصة.


ميداليات ونايشين وعملات

لم تقتصر معروضات اليوم على الصور فقط، بل ضمت المعروضات ميداليات رياضية أبرزها،  ميداليات الدورة الأولى لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي أقيمت في استاد الإسكندرية عام 1951 وافتتحها الملك فاروق الأول، وملحق بها الدعوة الخاصة بها، بالإضافة إلى ميداليات رياضية قديمة لنادي سبورتنج، ميدالية لتوثيق افتتاح جامعة فاروق الأول " جامعة الإسكندرية" حاليًا، ونيشان ماسوني بمحفل شرق الإسكندرية، وعدد من مجلة أجنبية يوثق إزاحة الستار عن تمثال الخديوي إسماعيل بموقعه الأول بميدان الجندي المجهول بحضور الملك فاروق، بالإضافة إلى عملات قديمة ومنها الجنيه الجمل والذي يعود تاريخه لعام 1898م.

وأشار مؤسس المبادرة أن خلال المعرض يتم تنفيذ يوميًا يوم لشخصية أو حدث، حيث تم تنظيم يوم خاص لبطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات، ويوم للرئيس جمال عبد الناصر، ويوم للشيخ زايد، ويوم للإسكندرية، بالإضافة إلى فعالية لعرض وثائق الحقبة الملكية.

received_219200907759583
received_219200907759583
IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٦٥٥٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٦٥٥٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٦٥٤٤٨
IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٦٥٤٤٨
received_1330576404551748
received_1330576404551748
received_807968814188983
received_807968814188983
received_1553021315521889
received_1553021315521889
received_241208228739486
received_241208228739486
received_817391819787678
received_817391819787678
received_1935054160214025
received_1935054160214025
received_233976302887195
received_233976302887195
received_4831420873648946
received_4831420873648946
received_1012663323201284
received_1012663323201284
received_593921922925683
received_593921922925683
إسكندرية زمان عروس البحر المتوسط الصور والوثائق القطع النادرة ميداليات ونايشين وعملات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

مصر تعزى الجزائر فى ضحايا حادث مرورى مأساوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق