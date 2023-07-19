"إسكندرية زمان".. وثائق وصور شاهدة على تاريخ عروس البحر بمعرض الكتاب

حكايات ترويها، الصور والوثائق والعديد من القطع النادرة التى تشهد على تاريخ "إسكندرية زمان"، عرضت في أحد أجنحة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لتجذب إليها زائري المعرض العاشقين لعروس البحر المتوسط، وكل ما هو قديم وتاريخي.

مجموعة متنوعة تضم عشرات الصور ترصد حقب مختلفة مرت على مدينة الإسكندرية، من أماكن وشخصيات، وقطع تعيدنا لأربعينات وخمسينيات القرن الماضي، بكل ما تحمله هذه الفترة من ذكريات وأحداث.

قال مصطفى حنيش، مؤسس مبادرة لتوثيق التراث، إنه تم اختيار يوم خاص لعرض جميع الصور والوثائق والقطع التاريخية الخاصة بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات المبادرة المستمرة خلال معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وأضاف حنيش لـ" الدستور"، أن تم إطلاق اسم " إسكندرية زمان" على اليوم، لما يحمله من طابع قديم في يرجع لـ 80 عامًا وأكثر، مشيرًا إلى أن المعروضات تتضمن صور لأماكن بالإسكندرية قديمًا مثل سان ستيفانو، ميناء الإسكندرية، مسرح زيزينيا، منطقة آثار كرموز، الفنار، قصر رأس التين، محطة الرمل، حديقة محمد علي، شارع فؤاد وغيرها، بالإضافة إلى المساجد بهيئتها القديمة مثل مسجد العطارين، سيدي جابر، النبي دانيال.



مواطنون ومهن بالإسكندرية زمان

وتابع أن من بين المعروضات أيضًا صور قديمة لمواطنين في الأماكن السياحية والشواطئ، توثق شكل المدينة قديمًا، والاستمتاع بالمصيف، والمنتزهات، بالإضافة إلى صور لمدارس المدينة، وبعض المهن القديمة، وتذكرة لدخول المنتزه عام 1955، وتذكرة مباراة رياضية بالنادي اللبناني المصري، وغيرها من المقتنيات الخاصة.



ميداليات ونايشين وعملات

لم تقتصر معروضات اليوم على الصور فقط، بل ضمت المعروضات ميداليات رياضية أبرزها، ميداليات الدورة الأولى لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي أقيمت في استاد الإسكندرية عام 1951 وافتتحها الملك فاروق الأول، وملحق بها الدعوة الخاصة بها، بالإضافة إلى ميداليات رياضية قديمة لنادي سبورتنج، ميدالية لتوثيق افتتاح جامعة فاروق الأول " جامعة الإسكندرية" حاليًا، ونيشان ماسوني بمحفل شرق الإسكندرية، وعدد من مجلة أجنبية يوثق إزاحة الستار عن تمثال الخديوي إسماعيل بموقعه الأول بميدان الجندي المجهول بحضور الملك فاروق، بالإضافة إلى عملات قديمة ومنها الجنيه الجمل والذي يعود تاريخه لعام 1898م.

وأشار مؤسس المبادرة أن خلال المعرض يتم تنفيذ يوميًا يوم لشخصية أو حدث، حيث تم تنظيم يوم خاص لبطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات، ويوم للرئيس جمال عبد الناصر، ويوم للشيخ زايد، ويوم للإسكندرية، بالإضافة إلى فعالية لعرض وثائق الحقبة الملكية.

received_219200907759583

IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٦٥٥٠٥

IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٦٥٤٤٨

received_1330576404551748

received_807968814188983

received_1553021315521889

received_241208228739486

received_817391819787678

received_1935054160214025

received_233976302887195

received_4831420873648946

received_1012663323201284