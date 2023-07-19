ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد .

حضر المجلس كذلك كل من "النائب شعبان لطفي، والنائبة رقية الهلالي، والنائبة غادة الضبع، والنائب محمد لبيب، والنائب زكريا حسان، والنائب رفعت شكيب، والنائب خليفة رضوان، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة مي ببوح، والنائب إبراهيم أبو دوح، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية " .

ووافق المجلس خلال الاجتماع على الاستعانة بعدد من المهندسين للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم تعيين 16 مهندس،في تخصصات " مدني، تخطيط عمراني، عمارة "، منهم 14 بالمراكز التابعة، و 2 بالديوان العام " .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة عاجلة تضم " مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة سوهاج "، للمعاينة ووضع الحلول العاجلة بشأن تضرر بعض المواطنين بقرية "جزيرة شندويل " من ارتفاع منسوب المياه بالمنازل والشوارع، مما يؤثر على البنايات " .

وناقش المجلس عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع التي تهم المواطنين في قطاعات " الطرق، والزراعة، والصرف الصحي، وإقامة أسواق حضارية بدلا من العشوائية ". 

فيما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 214 مواطن .

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

إجتماع المجلس التنفيذي ارتفاع منسوب المياه أعضاء مجلس النواب استجاب الاستجابة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف العلاج على نفقة الدولة

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

حبس متهم بحيازة مخدر الحشيش في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق