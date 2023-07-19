محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد .

حضر المجلس كذلك كل من "النائب شعبان لطفي، والنائبة رقية الهلالي، والنائبة غادة الضبع، والنائب محمد لبيب، والنائب زكريا حسان، والنائب رفعت شكيب، والنائب خليفة رضوان، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة مي ببوح، والنائب إبراهيم أبو دوح، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية " .

ووافق المجلس خلال الاجتماع على الاستعانة بعدد من المهندسين للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم تعيين 16 مهندس،في تخصصات " مدني، تخطيط عمراني، عمارة "، منهم 14 بالمراكز التابعة، و 2 بالديوان العام " .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة عاجلة تضم " مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة سوهاج "، للمعاينة ووضع الحلول العاجلة بشأن تضرر بعض المواطنين بقرية "جزيرة شندويل " من ارتفاع منسوب المياه بالمنازل والشوارع، مما يؤثر على البنايات " .

وناقش المجلس عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع التي تهم المواطنين في قطاعات " الطرق، والزراعة، والصرف الصحي، وإقامة أسواق حضارية بدلا من العشوائية ".

فيما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 214 مواطن .

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.